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Бился с врагом в Бахмуте и Авдеевке: на войне погиб Герой из 3 ОШБр Кирилл Охремчук

Дарья Дурова
War
3 минуты
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На войне погиб украинский военнослужащий

На войне против российских оккупантов погиб младший сержант Вооруженных сил Украины Кирилл "Карим" Охремчук. Он мечтал освободить родной Крым, заехать на полуостров на броне трофейного танка Т-90, и даже свой позывной выбрал на крымскотатарском языке.

О трагедии сообщила в Facebook сводная сестра воина Мария Цатурян, представитель Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Она уточнила, что Герой служил в 3 отдельной штурмовой бригаде и погиб в бою.

Украинский воин Кирилл Карим Охремчук
В бою погиб Кирилл Охремчук

"Братик, как же больно осознавать, что ты больше никогда у меня не спросишь: "Как ты, младшенька?" – хоть я и старше тебя на несколько лет. Что я больше никогда не увижу твою искреннюю улыбку и не услышу: "Передай мне кроссовки, буду бегать между боями", – написала Цатурян.

Она рассказала, что наш защитник очень любил жизнь, свою семью, море и Украину. Он с увлечением изучал историю, был очень прямолинейным, говорил правду в лицо. Тонко чувствовал несправедливость, поэтому утром 24 февраля 2022 года уже был в военкомате.

"Разве я могу упустить такую возможность надрать ка****м ср*ки?" – шутил украинец.

Герой отдал жизнь за родную страну
Погиб младший сержант ВСУ

Он сражался за Украину в Северодонецке, Лисичанске, Бахмуте, Авдеевке. Получил "Золотой крест". Командир отмечал, что "Карим" был очень мужественным, а друзья называли мужчину викингом.

Военнослужащий Кирилл Охремчук
Воин получил Золотой крест

Цатурян призвала задонатить на нужды 3 ОШБр, чтобы побратимы Охремчука имели больше возможностей достойно отомстить за погибшего воина.

Герой служил в 3 ОШБр
Бился с врагом в Бахмуте и Авдеевке: на войне погиб Герой из 3 ОШБр Кирилл Охремчук
Бился с врагом в Бахмуте и Авдеевке: на войне погиб Герой из 3 ОШБр Кирилл Охремчук

Как писал OBOZ.UA:

– Защищая территориальную целостность Украины, погиб 26-летний Павел Бовт из села Марьевка Полтавской области. Он служил сапером в Национальной гвардии Украины.

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