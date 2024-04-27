'Молодая жизнь оборвалась в расцвете сил': на фронте погиб 26-летний воин из Полтавщины Павел Бовт. Фото

Защищая территориальную целостность Украины, погиб 26-летний Павел Бовт из села Марьевка Полтавской области. Он служил сапером в Национальной гвардии Украины.

Трагическую новость о гибели земляка сообщили в Новоселовской громаде Полтавского района. Павел потерял жизнь в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

"Страшно невыносимо воспринять то, что молодая жизнь оборвалась в расцвете сил. Сколько хорошего и светлого могло бы быть впереди, но он отдал самое дорогое, обороняя Родину и всех нас".

Новоселовская громада выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Защитника. Вместе с вами склоняем головы в глубокой скорби.

Вечное уважение и память Герою", – пишут в Новоселовской громаде.

Информация о дате встречи и прощании с погибшим защитником будет сообщена позже.

Ранее сообщалось, что в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Александр Шерепа. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине простились с воином Николаем Гомоляко, что погиб, защищая Мариуполь. С российскими оккупантами он воевал еще с 2014 года.

Напомним, накануне стало известно, что с полученных ранений скончался полковник полиции из Харькова Александр Иванов. Он попал под обстрел россиян 4 апреля.