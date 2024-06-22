'Больше людей нет': защитники Украины ударили по оккупантам под Волчанском и вызвали у врага истерику. Видео

Николаевские морпехи нанесли мощное огневое поражение по российским захватчикам на севере Харьковской области. В результате отработки по вражеским позициям оккупанты понесли большие потери личного состава.

Результативные атаки морпехов вызвали у россиян истерику. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Украинские военнослужащие показали кадры с дронов под Волчанском, на которых видно, как позиции оккупантов засыпают гранатами. Прицельные атаки морпехов нанесли врагу существенные потери в живой силе.

Кроме того, аудиоперехват переговоров российских террористов свидетельствует о том, что огневое поражение вызвало у врага истерику. Захватчики жаловались друг другу, что из-за плотного огня не могут покинуть позиции.

"Больше народу нет. Пять человек всего, четверо носят двухсотого. Мы не можем выйти, там эти "птицы" висят, мы не можем выйти. Мы побежим – нас распетушат", – жалуются путинские террористы.

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Напомним, за сутки 21 июня Силы обороны Украины отминусовали на фронте 1110 российских оккупантов. Общее количество потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны достигло 533 090 лиц.

Ранее сообщалос, что воины Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" Национальной гвардии зрелищно уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов. Поразить ящики из БК удалось с помощью БПЛА.

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