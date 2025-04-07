Больше месяца считался пропавшим без вести: на Луганщине погиб старший солдат Василий Злагода с Буковины. Фото

Подтверждена гибель на восточной линии фронта Василия Злагоды – украинского защитника, который считался пропавшим без вести. Старший солдат пал, выполняя боевое задание в Луганской области.

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Трагедия произошла еще 24 февраля 2025 года. Пресс-служба Сокирянского городского совета отметила, что Злагода жил в селе Гвоздовцы Черновицкой области.

У воина остались жена Алина и дети: сыновья Иван и Михаил, дочка Анастасия. Также возвращения защитника ждали мать Евдокия Николаевна, сестре Инна и другие родные и друзья.

Старшему солдату Василию Злагоде было всего 38 лет. Служил он в 107-й отдельной бригаде Территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Злагода встал на защиту Украины еще во время АТО на Донбассе. Когда Россия развязала полномасштабную войну, отец троих детей снова взял в руки оружие и с апреля 2023-го защищал Родину от оккупантов.

В мирное время занимался сельским хозяйством, был хорошим, трудолюбивым и преданным своей семье и земле.

Тело воина привезли на его малую родину 4 апреля.

В Черновицкой ОВА отметили, что прощание с Героем состоялось 5 апреля в населенном пункте Гвоздовцы.

На траурной церемонии прощания были родные и близкие погибшего защитника, боевые побратимы, представители местных властей, РТЦК и СП, работники старостата, неравнодушные жители громады, педагоги, школьники, односельчане.

Как ранее писал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеского обстрела погиб военный из Ворзеля Киевской области, участник АТО Александр Неточаев. Жизнь мужественного 34-летнего защитника оборвалась 30 марта.

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