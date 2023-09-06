Больше никто не хочет: оккупанты заставляют российских солдат переодеваться в гражданское и идти на 'выборы'. Видео

Россия заставляет своих военнослужащих, находящихся на оккупированных территориях Украины, принимать участие в фейковых российских "выборах" под видом мирных жителей. Для этого оккупанты по команде переодеваются в гражданскую одежду.

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Жалобы одного из захватчиков на принуждение к участию в подобной "массовке" появились в сети. Вероятно, к подобным ухищрениям оккупанты решили прибегнуть из-за категорического нежелания украинцев принимать участие в устроенном РФ спектакле с "волеизъявлением".

На появившихся в сети кадрах один оккупант подходит ко второму с вопросом: "Саня, ну че?".

В ответ побитый жизнью и суровыми реалиями существования в российской глубинке захватчик начинает причитать.

"Как че? Иди голосуй– Саня. Как че, в окопах – Саня. Везде Саня! Иди голосуй – Саня!.. Оно уже так все достало, заколебало!" – заявил "Саня", который где-то "потерял" едва ли не половину зубов.

Во время своего "трагического спича" он переодевается. В этот момент на захватчике надеты туфли и гражданские брюки.

"Русский "ванька", переодеваясь в гражданку, жалуется что его заставляют идти голосовать на псевдовыборах... Видимо, никто из местных жителей на оккупированных территориях не собирается участвовать в показухе, поэтому русская пропаганда для массовки использует своих же вояк", – комментируют видео в сети.

Напомним, 3 сентября стало известно, что оккупанты начали имитацию "выборов" на Херсонщине и Луганщине. Так называемые "члены комиссий" ходят по домам людей в сопровождении автоматчиков.

Ранее такой же цирк оккупационные власти устроили на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

При этом, по данным Центра национального сопротивления, на Луганщине захватчики будут искать "призывников" во время "выборов". Псевдоголосование поможет им обновить списки и достать тех, кому ранее удавалось избегать превращения в пушечное мясо.