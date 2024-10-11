'Больше рублей и пропаганды': в разведке рассказали, как Россия замещает потери личного состава на войне

Страна-агрессор Россия на поле боя избрала тактику так называемых "мясных штурмов", из-за чего теряет много человеческого ресурса. В ставке Кремля на истощение Украины главным фактором есть постоянство давления, но личного состава на осуществление такого давления уже не хватает. Так что Кремль решил за деньги приобрести ресурс, которого захватчикам недостает.

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Как отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, Кремль хочет "как можно дольше избегать всеобщей мобилизации", а так называемых "идейных", которые способны и хотят идти на войну, среди простого населения РФ нет. Именно поэтому РФ для пополнения личного состава оккупантов использует финансовый инструмент.

В ГУР объяснили, почему летом и в начале осени текущего года кремлевские технологи распускали слухи о всеобщей мобилизации после 8 сентября, то есть после так называемых "муниципальных выборов". Таким образом, режим просто тестировал настроения российского населения.

Тесты показали неприятную для режима картинку: мобилизацию россияне не хотят, к тому же, на ситуации сказывается отсутствие так называемых "идейных" среди масс. Поэтому в Кремле опасаются, что решение о мобилизации обострит социальное напряжение и может привести к нежелательным протестам.

"Поэтому основным фактором, который позволяет России медлить с решением о всеобщей мобилизации, и в дальнейшем остаются деньги. В то же время постоянное поднятие стартовых выплат за подписание контракта, которое в некоторых регионах страны уже достигает нескольких миллионов рублей, свидетельствует, что желающих идти умирать в рядах оккупационной армии все меньше", – подчеркивают в ГУР.

А отсутствие "идейных" решили компенсировать пропагандистскими методичками, которые выдают новобранцам.

"В этих бумажках для идеологической обработки приведены традиционные штампы о "подлом Западе и блоке НАТО", "денацификации", про "один народ" и прочий пропагандистский бред о "защите России", – пояснили украинские разведчики.

В ГУР уточняют: по оценкам российских чиновников, "наличный финансовый ресурс будет позволять им замещать потери без общей мобилизации по крайней мере до конца 2024 года".

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска продолжают нести катастрофические потери на Покровском направлении. По данным партизан, на оккупированных территориях госпитали и больницы переполнены, из медучреждений срочно выписывают гражданских, чтобы освободить места для получивших ранения оккупантов.