С начала суток на фронте у Украины по состоянию на 16:00 субботы, 21 сентября, произошло 81 боестолкновение. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских захватчиков.

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Об этом говорится в оперативной постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, страна-агрессор РФ продолжает разрушать украинские города и деревни ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

"Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории", - говорится в сводке.

От огня русской артиллерии и минометов в Харьковской, Черниговской и Сумской пострадали, в частности, общины населенных пунктов Павловка, Луговка, Любимовка, Дегтярное, Возрожденское, Ромашково, Хмелев, Мезеновка, Бруски, Бобиловка, Рудак, Степка, Рудак, Степка Слобода.

Кроме этого, кафиры нанесли авиаудары КАБы по районам Гириного, Победы, Новенького, Ястребиного и Шалыгиного.

На Харьковском направлении противник пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском кафиры пять раз атаковали в районах Синьковки, Степной, Новоселовки, Лозовой и Стельмаховки. Одно боеприкосновение еще продолжается. По Купянску и Ковшаровке вражеская авиация нанесла удары пятью КАБами.

На Лиманском направлении за день армия России совершила 14 атак вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Чернещина, Невское, Торское, Новосадово и Терны. 13 боев завершились, еще один – продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Войска кафиров продолжают искать слабые места в нашей обороне близ Выемки на Северском направлении. Одно боеприкосновение завершено без успеха для противника.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали семь атак вблизи Калиновки, Майского и Андреевки. Три вражеских штурма продолжаются. Авиация противника нанесла удары КАБами и НАРАми по Временному Яру, Ивановскому, Предтечиному и Ступочкам.

В Торецком направлении агрессор восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка. Враг активно применяет авиацию. По Торецку, Белой Горе, Александро-Калиновому нанес удары КАБами, а по Дружбе и Дачному бил неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 12 попыток потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкая, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Михайловка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили десять атак, два боестолкновения еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 13 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Горняк, Желание Первое, Георгиевка, Екатериновка и Константиновка. Семь попыток окупантов продвинуться вперед уже отражены.

На Времивском направлении произошло четыре вражеских атаки недалеко от Катериновки и Угледара. Один бой продолжается.

На Гуляйпольском россияне безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.

На Ореховском войска агрессора четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Роботино, Новоандреевки и Новоданиловки. Одно боестолкновение продолжается.

По остальным направлениям без особых изменений, заявили в Генштабе.

Кроме того, в строительстве отмечается, что продолжается операция Украины в Курской области.

Там авиация Роиси продолжает равнять с землей свои деревни и города. С начала суток российские самолеты нанесли 12 ударов 20 КАБ по собственной территории, информировали в Генштабе ВСУ.