Пожар продолжается: появились спутниковые снимки с последствиями удара по складам окупантов в Краснодарском крае

В сети появились спутниковые фото последствий ночного удара по складам в Краснодарском крае РФ, где хранилось не менее двух тысяч тонн боеприпасов из Северной Кореи. Судя по опубликованным кадрам, пожары пылают возле села Каменный и военного аэродрома города Тихорецк.

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Снимки со спутника Sentinel-2 за 21 сентября опубликовали "Схемы", проект "Радио Свобода". На них видно, что на российском складе БК идет пожар.

Этот склад расположен севернее поселка Каменный Тихорецкого района.

Также видно, что пожар продолжается и у военного аэродрома Тихорецка, расположенного неподалеку от пораженного боеприпаса.

На карте OpenStreetMap эти составы обозначены как воинская часть № 57229-41.

В открытых российских источниках есть упоминания о принадлежности этого подразделения к центру материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ, отмечают "Схемы".

Согласно исследованию американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), этот склад также называют 719-й базой артиллерийских боеприпасов.

В феврале 2024 года в CSIS сообщили, что за последний год на этой базе наблюдается повышенная активность и заметное ее увеличение.

В октябре 2023 года Белый дом подтвердил, что именно эта российская база – основная в России для хранения боеприпасов, полученных от КНДР.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 21 сентября, росСМИ сообщили о взрывах вблизи воинской части в Тихорецком районе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о якобы "сбитии двух дронов" и "падении обломков", из-за чего пожар "перекинулся на взрывоопасные объекты" и началась детонация.

Властям пришлось эвакуировать более 1200 человек, а въезд в Тихорецкий район был закрыт.

Известно, что на пораженный состав россияне свозили снаряды из КНДР, причем их концентрация там могла превышать любые нормы.

В Генеральном штабе ВСУ днем 21 сентября подтвердили удар по арсеналу в Тихорецке и заявили об уничтожении более 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе из КНДР. Этот состав входит в тройку крупнейших баз хранения БК и является одним из ключевых в логистической системе войск страны-агрессора.

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