Больше всего боев на двух направлениях: в Генштабе доложили, что происходит на передовой

Силы обороны Украины 16 февраля (по состоянию на 22:00) противостояли российским оккупантам в 117 боевых столкновениях. Агрессор был наиболее активным на Покровском (38 атак) и Новопавловском (18 атак) направлениях.

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Сводкой о ситуации на передовой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил. "Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневой поражение", – отметили в ведомстве.

В течение воскресенья, 16 февраля, враг нанес один ракетный и 53 авиационных удара (запустив две ракеты и 72 управляемых авиабомб). Россияне использовали для ударов 1152 дрона-камикадзе и совершили 4197 обстрелов.

На Харьковском направлении наши войска отражали два штурма захватчиков в направлении Волчанска. Одна атака остановлена, еще одна (на 22:00) продолжалась. Противник успеха не имел.

На Купянском направлении ВС РФ вели наступательные действия вблизи Петропавловки, Загрызового, Богуславки, Песчаного. 11 боев завершены, еще пять вражеских атак продолжались.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали Силы обороны вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполевка, Колодязи, Дроновка. Остановлены 10 вражеских атак, три еще продолжались.

На Северском направлении, вблизи населенного пункта Григоровка, наши защитники успешно отбили одну атаку.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз возле Часова Яра и Васюковки. Пять попыток захватчиков продвинуться вперед украинские воины отбили, еще три боевых столкновения продолжались.

На Торецком направлении было восемь вражеских штурмов возле Торецка и Крымского. По состоянию на 22:00 продолжались два столкновения.

На Покровском направлении противник 38 раз атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надеевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное, Улаклы. Один бой еще не закончился.

По предварительной информации, здесь потери страны-агрессора за неполные сутки составили 172 военнослужащих (убитыми и ранеными). Уничтожены два танка, 17 автомобилей, два мотоцикла и один миномет. Существенно повреждены три вражеских танка, три единицы автомобильной техники и еще один миномет.

На Новопавловском направлении ВС РФ атаковали 18 раз вблизи Константинополя, Бурлацкого, Новотщеватого и Новоселки. Пять атак окупантов уже отбиты. Бои продолжались.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов наших позиций в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков, Малых Щербаков.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях боеприкосновений в воскресенье не фиксировалось.

На Курском направлении (РФ) украинские воины отбили семь атак противника, еще два боевых столкновения продолжались. Там произошло 436 российских артиллерийских обстрелов, из них 13 – из реактивных систем залпового огня. Авиация захватчиков нанесла 35 авиационных ударов, сбросив 56 КАБов.

На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.

В ГШ ВСУ отметили воинов 118-й отдельной механизированной бригады, 34-й отдельной бригады береговой обороны, 100-й отдельной механизированной бригады и 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Курской области России украинские защитники из 47-й бригады "Магура" разгромили бронеколонну российских оккупантов. Они пошли на прорыв, нацепив на свою технику советские флаги. Вражеское подразделение, состоявшее из более десятка танков и роты военных, потерпело сокрушительное поражение.

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