Больше всего любил Украину: в боях в Донецкой области погиб 22-летний защитник из Тростянца. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб защитник родом из Тростянца Мирошниченко Назар Степанович. Захватчики унесли жизни воина 3 мая в Донецкой области.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Тростянецкого городского совета. 22-летний герой погиб во время выполнения боевого задания.

С первых дней полномасштабной войны юноша встал на оборону своей страны. Так, 11 марта 2022 года он решил добровольцем присоединиться к Вооруженным силам Украины и был принят в состав 247-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны города Харькова.

Родные, близкие и друзья вспоминают Назара как хорошего, отзывчивого и заботливого сына, брата и надежного друга. Молодой воин отличался своей человечностью и искренностью, был патриотом своего государства. Однако оккупанты оборвали ему жизнь и 22-летний Назар навсегда присоединился к Небесным войскам Украины.

"Назар больше всего любил свою Родину, родной город, мечтал вернуться домой с победой. Он до последнего остался верен военной присяге, проявил стойкость и мужество при исполнении своих служебных обязанностей. Выражаем искренние, глубокие соболезнования семье погибшего Героя", – написали в городском совете.

Напомним, что на войне против российских захватчиков погиб Валерий Шитый – старший сержант, командир отделения, командир машины взвода технической разведки 65-й механизированной бригады ВСУ. Героя не стало еще 28 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Украина вернула тела 80 воинов, павших в боях с оккупантами. Передача тел прошла 5 мая. Теперь Героев их родные смогут похоронить достойно.