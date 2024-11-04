'Борьба продолжается': в ГУР показали, как уничтожают вражеский транспорт с помощью FPV-дронов. Видео

Украинские воины спецподразделения ГУР Министерства обороны Украины "Кабул 9" демонстрируют эффективную работу на фронте, активно уничтожая технику противника с помощью FPV-дронов. В ГУР показали, как беспилотники успешно поражают российский транспорт, использовавшийся для обеспечения военных нужд оккупантов.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства. На видео видно, как дроны точечно наносят удары по российским грузовикам, фургонам и легковым автомобилям, превращая их в остатки сгоревшей техники.

"С помощью fpv уничтожили очередную гору вражеских транспортных средств – сожгли несколько грузовиков, фургонов и легковых автомобилей, которые российские оккупанты использовали для подвоза на позиции личного состава, оружия и оборудования", – говорится в сообщении.

Среди "добычи" FPV-дронов оказался и российский мотоциклист, передвигавшийся по полю в сумерках. Оператору удалось точно направить дрон, превратив перемещение мотоциклиста в его последний путь.

"Шестать Украиной на мотоциклах тоже строго запрещено и смертельно опасно", – подчеркнули украинские защитники.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили около 313 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В ряды "груза-200/300" защитники отправили около 1310 захватчиков.

"Денацификации" российских захватчиков проводят не только украинские воины, но и они сами. Так, на днях стало известно, что в Запорожье оккупант расстрелял десять солдат из своего подразделения, а в Курщине рядовой застрелил капитана.

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