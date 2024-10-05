Борьба с дронами: украинская боевая система DELTA дебютировала на учениях НАТО

Украина представила боевую систему DELTA на учениях НАТО в области антидроновой борьбы, которые прошли 10-20 сентября в Нидерландах. DELTA – это экосистема военных продуктов, в которую входят мобильное приложение, военный мессенджер, безопасный стриминг с поля боя, цифровая карта, средства планирования работы и интеграции с другими системами.

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О дебютировании украинской системы сообщили на сайте Министерства обороны. Там отметили, что центр инноваций ведомства, разрабатывающий проекты по противодействию вражеским БПЛА, продемонстрировал боевой опыт использования DELTA.

"Успешное применение DELTA на этих учениях еще раз доказывает, что у Украины есть значительный потенциал в сфере разработки военных технологий", – сказала заместитель министра обороны по цифровой трансформации Екатерина Черногоренко.

В министерстве рассказали, что DELTA на учениях НАТО выступила одной из ключевых платформ планирования учений и отражения текущей локации "вражеских" и "своих" дронов. Специалисты продемонстрировали идентификацию дружественных БПЛА с помощью протокола UA DRONE ID.

В течение учений разведывательный дрон VECTOR ежедневно совершал по шесть полетов, успешно интегрируясь через UA DRONE ID.

Также украинские военные интегрировали DELTA с системами партнеров, транслировали движение дронов в режиме реального времени и применяли модуль Mission Control для планирования миссий пилотов БПЛА при отработке сценариев антидроновой борьбы.

Система DELTA – это военная экосистема, разработанная по стандартам НАТО, которая обеспечивает реальный обзор поля боя. Она отражает воздушную, наземную и морскую ситуацию на цифровой карте и позволяет обмениваться информацией между подразделениями и союзниками. Ее начали разрабатывать еще в 2015 году волонтеры "Аэроразведки".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные, в том числе офицеры Северной группировки войск, ежедневно активно используют платформу по ситуационной осведомленности Delta. Она обеспечивает наших защитников разными актуальными и проверенными данными о силах противника.

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