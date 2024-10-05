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Борьба с дронами: украинская боевая система DELTA дебютировала на учениях НАТО

Ольга Липич
War
2 минуты
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Борьба с дронами: украинская боевая система DELTA дебютировала на учениях НАТО

Украина представила боевую систему DELTA на учениях НАТО в области антидроновой борьбы, которые прошли 10-20 сентября в Нидерландах. DELTA – это экосистема военных продуктов, в которую входят мобильное приложение, военный мессенджер, безопасный стриминг с поля боя, цифровая карта, средства планирования работы и интеграции с другими системами.

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О дебютировании украинской системы сообщили на сайте Министерства обороны. Там отметили, что центр инноваций ведомства, разрабатывающий проекты по противодействию вражеским БПЛА, продемонстрировал боевой опыт использования DELTA.

Борьба с дронами: украинская боевая система DELTA дебютировала на учениях НАТО
Борьба с дронами: украинская боевая система DELTA дебютировала на учениях НАТО

"Успешное применение DELTA на этих учениях еще раз доказывает, что у Украины есть значительный потенциал в сфере разработки военных технологий", – сказала заместитель министра обороны по цифровой трансформации Екатерина Черногоренко.

В министерстве рассказали, что DELTA на учениях НАТО выступила одной из ключевых платформ планирования учений и отражения текущей локации "вражеских" и "своих" дронов. Специалисты продемонстрировали идентификацию дружественных БПЛА с помощью протокола UA DRONE ID.

Борьба с дронами: украинская боевая система DELTA дебютировала на учениях НАТО

В течение учений разведывательный дрон VECTOR ежедневно совершал по шесть полетов, успешно интегрируясь через UA DRONE ID.

Также украинские военные интегрировали DELTA с системами партнеров, транслировали движение дронов в режиме реального времени и применяли модуль Mission Control для планирования миссий пилотов БПЛА при отработке сценариев антидроновой борьбы.

Система DELTA – это военная экосистема, разработанная по стандартам НАТО, которая обеспечивает реальный обзор поля боя. Она отражает воздушную, наземную и морскую ситуацию на цифровой карте и позволяет обмениваться информацией между подразделениями и союзниками. Ее начали разрабатывать еще в 2015 году волонтеры "Аэроразведки".

Борьба с дронами: украинская боевая система DELTA дебютировала на учениях НАТО
Борьба с дронами: украинская боевая система DELTA дебютировала на учениях НАТО

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные, в том числе офицеры Северной группировки войск, ежедневно активно используют платформу по ситуационной осведомленности Delta. Она обеспечивает наших защитников разными актуальными и проверенными данными о силах противника.

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