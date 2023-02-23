Борис Джонсон призвал Британию 'сломать лед' и стать первой страной, которая передаст Украине истребители

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Китай совершит "историческую ошибку", если будет поставлять России оружие. Он призвал британские власти "сломать лед", став первыми союзниками, которые будут снабжать Украину истребителями.

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Об этом пишет Sky News. В интервью изданию Борис Джонсон сказал, что "очень озабочен" встречей главного дипломата Китая с Владимиром Путиным в Москве.

Отвечая на вопрос о том, что Пекин может поддержать оружием агрессию России против Украины, он сказал:

"Я думаю, что это было бы исторической ошибкой китайцев… Почему Китай хочет быть заражен связями с Путиным, который оказался таким гангстером и авантюристом? Я думаю, что это было бы большой ошибкой Китая."

В то же время он подчеркнул, что угроза такой возможности лишь в очередной раз доказывает, что Украине срочно нужно предоставить вооружение, в котором она нуждается.

"Это свидетельствует о том, что мы должны дать украинцам то, что им нужно, чтобы добиться успеха в этом году и убедиться, что 2023 год станет их победой", – сказал Борис Джонсон.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин встретился с главным дипломатом Китая Ваном И. Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И передал Путину "искреннее поздравление" от Си Цзиньпина и заявил, что КНР готова укреплять стратегическое сотрудничество с РФ в пользу двух стран.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В НАТО видят признаки того, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России.

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Сам Пекин отверг обвинения и заявил, что США не имеют права вмешиваться в китайско-российские отношения.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошим признаком намерение Китая предложить свой мирный план для украинского государства. Он также отметил, что Украине нужны встречи с официальными лицами Китая на дипломатическом уровне.