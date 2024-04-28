Боррель: европейцы не будут умирать за Донбасс, но мы можем помочь украинцам не умирать за него

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что война в Украине будет продолжаться долго. Поэтому Европа должна активизировать свои усилия для поддержки украинцев, пока армия России не выйдет из всех захваченных украинских территорий. .

Европейский дипломат убежден, что эта война может продолжаться по меньшей мере до выборов президента в Соединенных Штатах Америки. Об этом он сказал на конференции Всемирного экономического форума в воскресенье, 28 апреля.

"Если уже мы обязались в начале конфликта поддерживать Украину, то должны продолжать поддержку до тех пор, пока они не смогут сопротивляться и пока Путин не решит остановить войну", – сказал глава европейской дипломатии.

Он добавил, что это, вероятно, произойдет не скоро. Потому государства Европейского Союза должны помогать Украине.

"Мы параллельно должны продолжать поддерживать народ Украины. Европейцы не будут умирать за Донбасс, но мы можем помочь украинцам не умирать за него", – заявил Боррель.

Ранее Боррель призвал государства ЕС быстро передать Украине для защиты от российских обстрелов системы ПВО, которые стоят "в казармах на всякий случай". Он предупредил, что Европа не может полагаться на США в вопросе помощи Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, по убеждению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, участие США в Европе "становится менее определенным", поэтому полномасштабная война РФ против Украины представляет угрозу существованию ЕС. Европа, как он подчеркнул, "слишком долго делегировала свою безопасность" Америке и ныне должна взять ответственность за свою защиту.