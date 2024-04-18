'Стоят в казармах на всякий случай': Боррель призвал страны ЕС передать Украине противоракетные системы

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны ЕС быстро передать Украине для защиты от российских обстрелов противоракетные системы, которые стоят "в казармах на всякий случай". Он также предупредил, что Европа не может полагаться на США в вопросе помощи Киеву.

Соответствующее заявление Боррель озвучил в четверг, 18 апреля, во время разговора с журналистами на встрече министров иностранных дел стран G7 на острове Капри. "У нас есть системы Patriot, у нас есть противоракетные системы. Мы должны вывезти их из наших казарм, где они находятся на всякий случай, и отправить в Украину, где бушует война", – цитирует его Reuters.

Боррель заявил, что "иначе электроэнергетическая система Украины будет разрушена".

"И ни одна страна не сможет бороться, не имея электричества дома, на заводах, в сети, во всем", – предостерег он.

Усиление украинской ПВО – ключевой вопрос на встрече министров, собравшихся в Италии после обращения Германии в среду к ЕС и НАТО с просьбой сделать больше для помощи Киеву, пишет Reuters.

"Я уверен, что мы это сделаем, но нам нужно сделать это быстро", – призвал Боррель.

Он добавил, что сожалеет, что "внутренняя политика" в США задерживает столь необходимый пакет помощи Украине на сумму 60,84 млрд долларов.

"Мы не можем полагаться только на США. Мы должны взять на себя (собственную) ответственность и перестать говорить: "О, США сделают это", – сказал глава дипломатии ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 апреля армия РФ ударила по жилому району Чернигова тремя "Искандерами". Вследствие жестокого обстрела погибли 18 человек, еще 78 пострадали, в том числе четверо детей.

Президент Владимир Зеленский, комментируя очередной российский удар, призвал Запад предоставить Украине системы ПВО для защиты жизней украинцев.

Спикер Палаты представителей США, где республиканцы заблокировали пакет помощи Украине, заявил, что предоставление поддержки Киеву является критически важным, а политические игры в этом вопросе недопустимы. Голосование за два отдельных пакета Украине и Израилю, как ожидается, состоится 20 апреля.

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