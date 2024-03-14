Боррель о заявлении Папы Римского о 'белом флаге': вошел в сад, куда его никто не звал

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине вместо предложений сдаться нужно "еще больше помогать". Так глава дипломатии ЕС прокомментировал слова Папы Римского о том, что Украина должна "поднять белый флаг".

Боррель заявил об этом в Совбезе ООН еще в начале недели. По просьбе итальянского национального вещателя он повторил свое заявление, использовав для этого известную идиому.

"Его Святейшество, Папа вошел в сад, куда его никто не звал. Призывать Украину сдаться – это нечто большее, чем желание мира. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться. Наоборот, это момент, когда нужно увеличивать помощь стране", – подчеркнул Боррель.

Также он в свете войны в Украине признал необходимость перевооружения Евросоюза. "Европа не воюет, но мы помогаем Украине. Да, у нас не хватает военных ресурсов. Когда начинается война, нужно смотреть, есть ли они у вас или нет. Поскольку у нас их нет, мы должны начать их производить", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Франциск заявил, что Украина должна "иметь смелость поднять белый флаг " и начать переговоры с Россией. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Папы Римского, сказал, что "капитуляция – это не мир".

Аналогично отреагировали на заявление Папы и другие высокопоставленные чиновники ЕС и США. Поскольку слова Папы вызвали скандал, в Ватикане попытались оправдать главу Святого престола: мол, Франциск имел в виду не то, что сказал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!