'Борт 54': в МВД отсняли фильм памяти погибшего в авиатроше в Броварах Михаила Павлушка. Видео

О главе управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции, подполковнике Михаиле Павлушко создали фильм. Напомним, что он ушел из жизни в прошлогодней авиакатастрофе в Броварах.

Видео дня

Лента "Борт 54" была презентована в МВД. Она построена на рассказе о матери погибшего.

"Мне ангелы послали его на 35 лет", – говорит мама Михаила Павлушко. По ее словам, Михаил еще с детства говорил, что хочет стать правоохранителем. "Он любил всех людей, старался каждому помочь и люди его любили", – рассказывает мать Наталья.

В рамках проекта "Борт 54" сделают отдельные серии обо всех сотрудниках системы МВД, погибших во время упомянутой авиакатастрофы. В результате трагической катастрофы в Броварах, где произошла авария вертолета ГСЧС, погибли не только руководители Министерства внутренних дел Украины, но и рядовые сотрудники. Более подробно о них здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нашей стране пропавшими без вести при особых обстоятельствах числятся уже 16 тысяч человек. Именно столько имен есть в реестре, ведущем МВД.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!