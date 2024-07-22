"Боялся воевать": житель Одесщины скрылся от мобилизации из Украины и попал в российскую армию, не "доехав до брата". Видео
34-летний Артур Ян, житель поселка Березино в Одесской области, скрылся из Украины, чтобы избежать мобилизации. Однако мужчина оказался в армии российских оккупантов, не "доехав до брата".
Видео с его рассказом появилось в соцсетях. Ян рассказал, что из-за страха воевать в 2023 году он покинул Украину транзитом через Молдову, направляясь в Россию, где якобы живет его брат.
Он заплатил $6 тыс. за незаконный выезд во время военного положения.
Однако из-за ссоры с братом к нему так и не попал. Сначала Ян жил у знакомого в Псковской области, где получил русский паспорт, а затем переехал к сыну этого знакомого в Нижний Новгород.
По словам Яна, когда у него кончились деньги, а стабильной работы и жилья не стало, он на последние деньги купил алкоголь. Под влиянием алкоголя он решил подписать контракт с российской армией.
Впоследствии, осознав свое положение, Ян попытался скрыться. Первая попытка провалилась – его поймали. Во время второй попытки, состоявшейся во время боевой задачи, он отстал от российской группы ночью и направился в сторону подконтрольной Украине территории.
После нескольких дней скитаний Ян наткнулся на украинские позиции и сдался в плен.
Напомним, 18 июля стало известно, что в Закарпатье на блокпосте мужчина порезал ножом пограничника. Так он отреагировал на требование сотрудника ГНСУ остановиться.
Пострадавшим оказался пограничник Мукачевского отряда, который без царапины вернулся из двух боевых ротаций из Донбасса.
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