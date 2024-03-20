Боятся партизан: оккупанты в Геническе ходят по городу без шевронов или переодеваются в гражданское. Видео

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области оккупанты все больше опасаются возмездия от украинских партизан. Они стараются ходить по городу без шевронов.

Также в целях маскировки оккупанты переодеваются в гражданскую одежду. Об этом сообщают агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш", находящиеся в Геническе.

"Агенты нашего движения рассказали нам о том, что в Геническе Херсонской области российские военные стараются ходить по городу без шевронов, а некоторые специально переодеваются в гражданскую одежду, чтобы их не могли идентифицировать как военных", – отмечено в сообщении.

Все эти меры предосторожности, утверждают в "Атеш", обусловлены ростом партизанского движения в Геническе.

"Таким образом они пытаются максимально себя защитить от нас. Но мы знаем о них все и продолжаем их ликвидацию", – отметили в движении.

Напомним, ранее в "Атеш" узнали, сколько крылатых ракет X-32 планирует изготовить Россия в 2024 году. Агенты движения проникли на Дубненский машиностроительный завод и добыли секретные документы. Согласно полученной информации, Москва требует от предприятия до конца года произвести 224 крылатые ракеты X-32. Также стало известно, что план, спущенный на 2022 год, заводу выполнить не удалось.