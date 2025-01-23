Боятся украинского десанта: оккупанты готовят укрепления, блиндажи и окопы на пляжах в Крыму. Фото

Оккупанты РФ в Евпатории на западе захваченного украинского Крыма строят фортификации вдоль узбережья Черного моря. В страхе высадки украинского десанта захватчики возводят укрепления, блиндажи, окопы, а такж готовят личный состав.

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Об этом 23 января сообщили в военном движеним украинцев и крымских татар "Атеш". Также были опубликованы фото результатов разведки.

"Оккупанты готовятся к десанту Сил обороны Украины и окапываются на пляжах в Крыму", – говорится в публикации.

В частности, агенты "Атеш" провели разведку фортификаций, которые военные ВС России возводят на прибрежной линии возле оккупированной Евпатории.

На пляжах строятся укрепления, блиндажи и окопы. Партизаны также зафиксировали места размещения личного состава.

Объекты находятся под охраной, подходы к пляжам перекрыты.

"Но это не является проблемой для нас, ведь наши агенты есть как среди местных жителей, так и среди военнослужащих ВС РФ, которые осознают всю преступность войны путинского режима против Украины", – заявили в "Атеш".

Партизаны добавили, что собранная информация о действиях российских захватчиков в оккупированном Крыму системно передается Силам обороны Украины.

В "Атеш" также призвали присоединяться к сопротивлению, для этого необходимо обращаться к координатору движения @Ametham_atesh_ua в ⁩Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что оккупанты начали строительство укрытий вблизи военного аэродрома Бельбек под Севастополем. Таким образом враг пытается уберечь свои самолеты от украинских ударов.

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