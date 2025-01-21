Оккупанты строят укрепления на аэродроме Бельбек под Севастополем. Спутниковое фото

Российская армия продолжает усовершенствовать оборонительные сооружения на территории временно оккупированного Крыма. Недавно в районе военного аэродрома Бельбек под Севастополем захватчики приступили к строительству укрытий.

Видео дня

Таким образом путинские войска пытаются уберечь свои самолеты от уничтожения. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Еще в начале декабря 2024 появилась информация о том, что оккупанты начали строить укрытие на аэродроме Бельбек. Новые защитные сооружения строятся с использованием железобетонных конструкций, которые обеспечивают значительно лучшую защиту самолетов от больших обломков и близких взрывов.

Спутниковые снимки подтверждают, что на территории аэродрома враг планирует возвести как минимум 10 укрытий. При этом кроме укрепленных индивидуальных укрытий для самолетов спутниковые снимки также зафиксировали строительство менее защищенных легких укрытий. Такие сооружения, вероятно, предназначены для защиты самолетов от дронов.

"Эти постройки создаются с применением традиционных каркасных конструкций и расположены на групповых стоянках самолетов, где обычно осуществляется подготовка боевой авиации к взлету и подвешиванию вооружения", – говорится в сообщении.

Напомним, российские войска наращивают системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму, при этом ослабляя другие участки фронта. Захватчики накапливают пусковые установки систем С-400 и радиолокационные станции.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия продолжает прикрываться мирными жителями, чтобы уберечься от ударов Сил обороны Украины. Во временно оккупированном Крыму захватчики разместили военный штаб прямо в санатории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!