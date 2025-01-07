'Прикрываются гражданскими': оккупанты разместили военный штаб в санатории в Крыму – 'Атеш'

Российская террористическая армия продолжает прикрываться мирными жителями, чтобы уберечься от ударов Сил обороны Украины. Во временно оккупированном Крыму захватчики разместили военный штаб прямо в санатории.

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На территории оздоровительного комплекса зафиксировано множество грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленная охрана. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

По информации партизан, новое место дислокации российских военных находится в санатории, расположенном в Сакском районе на улице Морская. Координаты объекта: 45.112867, 33.537766.

Сейчас активисты движения сопротивления пытаются установить точное военное подразделение, размещённое на территории санатория. В то же время партизаны отметили, что такое размещение оккупантов в очередной раз подтверждает, что путинская армия продолжает использовать мирных жителей в качестве живого щита.

"Оккупанты цинично прикрываются гражданскими, размещая свои объекты в курортной зоне, окружённой санаториями и жилыми домами. Это не только угрожает безопасности местных жителей, но и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", – говорится в сообщении "Атеш".

Напомним, командование российской оккупационной армии заставляет использовать гражданский транспорт в военных целях. Такой приказ был отдан артиллерийским подразделениям ВС РФ на территории Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Россия меняет тактику хранения топлива на временно оккупированных территориях Украины. В частности, увеличивается количество гражданских топливозаправщиков, работающих на стороне оккупантов.

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