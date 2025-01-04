Командование РФ в Донецкой области приказало своим военным использовать гражданскую технику: в 'Атеш' объяснили, что это означает

Командование российской оккупационной армии заставляет использовать гражданский транспорт в военных целях. Такой приказ был отдал артиллерийским подразделениям ВС РФ на территории Донецкой области.

Видео дня

Кроме того, захватчикам запретили использовать военную форму и знаки отличия. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агент движения из числа российских военнослужащих в Донецкой области подтвердил, что захватчиков заставляют маскироваться под местных жителей. Для этого враг использует транспорт местных жителей.

По информации партизан, командование РФ приказало перевозить боеприпасы на легковых автомобилях, в прицепах или микроавтобусах, с ограничением до 10 снарядов на один транспорт.

В "Атеш" отметили, что такие действия россиян являются грубым нарушением Женевской конвенции и правил ведения войны, а также очередным преступлением российских оккупационных войск.

Более того, такие действия путинской армии не только подвергают опасности гражданское население, но и служат инструментом для провокаций, направленных на обвинение Сил обороны Украины.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия на самом деле не стремится к серьезным переговорам относительно завершения конфликта. Кремль наоборот пытается накопить ресурсы, чтобы вести войну до 2027 года.

Ранее сообщалось, что на северной границе Украины российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) начали действовать по новой тактике. Теперь они активно используют современные технологии и встроенную поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора России пытаются расширить зону влияния в Харьковской области. С этой целью враг применяет диверсионно-разведывательные группы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!