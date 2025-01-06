Россия меняет тактику хранения топлива на оккупированных территориях: в "Атеш" раскрыли подробности

Страна-террорист Россия меняет тактику хранения топлива на временно оккупированных территориях Украины. В частности, увеличивается количество гражданских топливозаправщиков, работающих на стороне оккупантов.

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Об этом сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Партизаны считают, что таким способом оккупационная армия РФ хочет сохранить свою логистику.

"Агенты движения "АТЕШ" фиксируют увеличение количества гражданских топливозаправщиков, работающих на интересы оккупационной армии. Таким образом, командование ВС РФ пытается уберечь свою логистику, сильно пострадавшую вследствие ряда успешных ударов Сил обороны Украины, в чем им помогало наше движение", – говорится в сообщении.

По словам "Атеша", такую тактику россияне начали использовать после заявления министра обороны РФ Белоусова, утверждавшего, что "на смену военным базам в РФ должна прийти эшелонированная сеть складов".

Однако таким образом захватчики подвергают опасности мирное население и нарушают Женевскую конвенцию.

Партизаны еще раз призвали жителей Крыма быть внимательными и сообщать информацию о незаконных действиях российских оккупантов и администрации РФ.

Напомним, партизаны "Атеш" обнаружили враждебный склад боеприпасов во временно оккупированном Крыму, который тщательно скрывали оккупанты. Он расположен в н.п. Добрушино и обнесен фортификационными сооружениями. У объекта также зафиксировано перемещение техники и личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, армия РФ строит защитные сооружения и ставит системы противовоздушной обороны вокруг аэродрома "Саки" в Крыму. Таким образом, оккупанты пытаются уберечь военные самолеты от ударов Сил обороны Украины.

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