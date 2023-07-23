'Боже мой, ребята': появилось видео первых минут после ракетного удара РФ по собору в Одессе

В сети опубликовали кадры первых минут после удара российской ракеты по Спасо-Преображенскому собору УПЦ МП в Одессе. Шокированные и напуганные люди констатировали, что святыни больше нет, а тем временем на месте происшествия разгорался пожар.

Видео дня

Видео опубликовал в Telegram украинский общественный деятель Сергей Стерненко. На нем видны колоссальные разрушения, нанесенные россиянами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Боже мой, ребята, больше нет Преображенского собора в городе Одесса. Вчера послужили службу. Боже мой, кто бы мог вообразить", – печалился автор видео.

"Алтаря нет. Внутри пожар, я не знаю, как его потушить, оно горит и горит, я боюсь, чтобы не упало сейчас это все", – рассказал он, призвав одесситов прийти на помощь в тушении пожара.

Напомним: ночью 23 июля российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате теракта был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП. Кроме здания собора, пострадали православные святыни – из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Как отметил клирик Одесской епархии УПЦ Андрея Пальчука, российская ракета попала в правую часть собора и пробила здание насквозь до первого этажа. В результате собор получил значительные повреждения, а внутри начался пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– одесская епархия УПЦ МП назвала ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору террористическим актом. Священнослужители подчеркнули, что святыня никакого отношения не имеет к военным объектам;

– в целом этой ночью российские террористы превратили в руину весь исторический центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО. Кроме Спасо-Преображенского собора также пострадали Дом ученых, знаменитые одесские дворики и жилые дома рядом.

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