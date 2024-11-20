БПЛА и много боеприпасов: США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи

В среду, 20 ноября, Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 275 миллионов долларов. Этот пакет предоставляется в рамках программы президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), позволяющей передавать оружие непосредственно со складов американской армии.

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Об этом говорится в сообщении Пентагона. В пакет вошли боеприпасы для систем HIMARS, а также артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм и минометные мины.

Кроме того, Украина получит беспилотники, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, а также противотанковые ракеты TOW.

В комплект входит также стрелковое оружие с боеприпасами, взрывные боеприпасы, средства защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, а также запасные части и необходимое оборудование.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с более чем 50 странами и партнерами через Контактную группу по обороне Украины, чтобы обеспечить насущные потребности украинской армии и поддержать ее в борьбе против российской агрессии.

Напомним, Германия продолжает оказывать значительную военную помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Последний пакет поддержки, переданный Вооруженным силам Украины, включает широкий спектр вооружений и техники, направленных на укрепление обороноспособности страны.

18 ноября издание Bild сообщило, что Германия в ближайшее время приступит к передаче Украине новейших дронов-камикадзе Helsing, оснащенных искусственным интеллектом. Эти беспилотники издание назвало мини-Taurus из-за их функциональности и дальности.