'Он никогда не пытался узнать больше': брат вице-президента США Венса рассказал о трех годах войны за Украину в составе 'Волков да Винчи'

Двоюродный брат американского вице-президента Джей Ди Вэнса – 47-летний Нейт Вэнс – добровольцем воевал в рядах Сил обороны Украины против российских оккупационных войск. На войну в Украину от поехал еще в марте 2022 года и служил в батальоне "Волки Да Винчи", а вернулся в США только в январе 2025 года.

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Об этом пишет издание Le Figaro. По данным журналистов, четыре года Нейт Вэнс служил в морской пехоте США, а потом стал менеджером в нефтяной компании в штате Техас.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину, мужчина приехал во Львов, чтоб помочь украинцам. Там от познакомился с волонтером из Британии, который предложил вступить в ряды украинской армии. Уже в июне 2022 года Вэнс был на Донбассе.

Доброволец воевав в составе роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" и принимал участие в тяжелых боях за Бахмут, Авдеевку, Покровск и Купянск. Журналисты также процитировали командира батальона Сергея Филимонова, который описан Вэнса, как "замечательного бойцв с хладнокровным характером".

"15 раз мы должны были бы погибнуть –15 раз нам повезло выжить", – рассказал военный.

На Instagram-странице "Волков Да Винчи" подтвердили, что Нейт Вэнт служил в их рядах. Там уточнили, что в марте 2022 года Нейт присоединился к рядам подразделения "Гонор" во время боев в Киевской области.

"С начала полномасштабного вторжения Нейт тренировал и передавал боевой опыт бойцам подразделения. Начиная с сентября 2022 года, участвовал в Харьковском контрнаступлении, в частности, в освобождении Балаклеи, Купянска и Купянска-Узлового в составе батальона "Волки Да Винчи". Участвовал в боях за "дорогу жизни" на Бахмутском направлении, в боях за Клищиевку, Первый Лиман, а также за направления на Ольшаны, Синьковку, Богуславу и Петропавловку", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Нейт проявил себя как инструктор, снайпер, оператор ПТРК, наводчик Mk19, храбрый командир штурмового отделения и настоящий побратим. "Особенно отличился во время штурма "дороги жизни" вместе с командиром и Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом "Да Винчи" и действующим командиром Сергеем Филимоновым, уничтожив значительное количество врага", – добавили в батальоне.

Сам доброволец в комментарии Le Figaro сказал, что Джей Ди Вэнс никогда не интересовался его делами на войне в Украине. Нейт признался, что разочарован высказываниями своего родственника. По его мнению, тот критиковал помощь Украине, чтобы "понравится избирателям", однако нападки на Владимира Зеленского в Овальном кабинете считает "засадой с абсолютной недобропорядочностью".

"Дональд Трамп и мой кузен, очевидно, думают, что могут победить Путина. Они ошибаются. Россияне не собираются забывать о нашей поддержке Украины. Мы – полезные идиоты Владимира Путина", – сказал Нейт Вэнс.

Он добавил, что был разочарован позицией Джей Ди Вэнса, ведь брать мог спросить у него лично, что именно происходит на фронте.

"Я был разочарован. Когда Джей Ди оправдывал свое недоверие к Зеленскому сторис которые он видел, у меня перехватило дыхание. Его собственный кузен был на передовой! Я мог бы рассказать ему правду — без прикрас, без личной выгоды. Но он никогда не пытался узнать больше", – сказал военный, добавив, что пытался связаться с двоюродным братом, но ответа не последовало.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент США Джей Ди Вэнс пожаловался на протестующих, собравшихся неподалеку от места его проживания на митинг в поддержку Украины. Он заявил, что возгласами "Слава Украине" протестующие "испугали его трехлетнюю дочь" и грубо обозвал их из-за "преследования ребенка в рамках политического протеста".

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