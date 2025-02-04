Бригадный генерал Шаповалов уходит с должности командующего ОК 'Юг': чем он будет заниматься

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов покинул пост командующего войсками оперативного командования "Юг". Теперь он будет работать с международными партнерами в немецком Висбадене.

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Военный опубликовал пост в Facebook 4 февраля. В частности, поблагодарил побратимов и всех коллег, с которыми плечом к плечу проходил службу.

"Панове офицеры, сержанты, солдаты, работники ВСУ, войск оперативного командования "Юг"! Имел честь быть командующим войсками ОК "Юг" – мощного военного коллектива, который с первых дней российско-украинской войны мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины на всех направлениях", – написал Шаповалов.

Он отметил: горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды профессионалов-управленцев, настоящих воинов и истинных патриотов Украины. Также Шаповалов выразил благодарность каждому и каждой за преданность и силу духа, за добросовестную службу и плодотворное сотрудничество по защите украинского государства.

"Убежден, что вы и дальше не будете останавливаться на достигнутом, достойно будете выполнять свой воинский долг, приумножая славу Украинского войска ради приближения нашей Победы! Спасибо за службу! Вместе победим! Честь!" – добавил бригадный генерал.

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000-м с отличием окончил обучение в Институте танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012-м, тоже с отличием, – Командно-штабной институт применения войск Национального университета обороны Украины. Кроме этого, окончил Нацуниверситет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" и Военный колледж армии США.

Шаповалов прошел все ступени военной службы от командира танкового взвода до командира 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

В марте 2022 года военному присвоили звание бригадного генерала. По состоянию на тот год он был начальником Главного управления военного сотрудничества ВСУ. С 20 июня 2023-го вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Командующим войсками ОК "Юг" был назначен 16 апреля 2024-го.

В этом году 19 января президент Владимир Зеленский отметил, что Геннадий Шаповалов будет работать с партнерами в Германии, где его задачей будет координация помощи Украине в сфере безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января 2025 года руководителем Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове был назначен 40-летний полковник Роман Качур. Он получил наибольшую поддержку военных, голосовавших в приложении "Армия+".

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