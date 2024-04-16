Назначен новый командующий ОК 'Юг': что о нем известно

Командующим войсками оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Шаповалов Геннадий Николаевич. Он прошел все ступеньки военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг". Во вторник генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, торжественно представил личному составу оперативного командования "Юг" нового командира Геннадия Шаповалова.

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году он окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012 году – Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Он прошел все ступени военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, получив в марте 2022 года звание бригадного генерала.

Кроме того, Геннадий Шаповалов получил высшее образование в Национальном университете "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". Он успешно прошел обучение в Военном колледже Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

"С большой благодарностью за мощную работу Андрея Трофимовича я принял должность командующего оперативным командованием "Юг". Задачи, стоящие перед нами, требуют привлечения сил, опыта, креатива и воодушевления, но я уверен в нашей способности к плодотворному труду и в достижении поставленных целей. Совместным трудом слаженной команды мы сможем добиться больших результатов!" – подчеркнул Шаповалов.

Со своей стороны Павлюк поблагодарил генерал-майора Андрея Ковальчука, отметил достижения личного состава оперативного командования "Юг" и поздравил Андрея Трофимовича с новой должностью начальника Военной академии в городе Одесса.

Напомним, в Вооруженных силах Украины снова произошли кадровые изменения. Во вторник, 9 апреля, с должностей командующих ОК "Юг" и "Запад" уволили Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова.