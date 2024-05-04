Бринк сказала, позволяют ли США удары американским оружием по территории России

Соединенные Штаты преследуют цель помогать Украине в защите себя. Вашингтон не допускает и не поддерживает использование своего оружия для ударов по территории страны-агрессора России.

Об этом заявила посла США Бриджит Бринк, выступая во время круглого стола с Изобель Коулмэн, заместителем главы USAID, находящейся с визитом в Киеве. Она подчеркнула, что такая позиция США остается неизменной с начала полномасштабной войны.

Бринк добавила, что главной целью помощи Украине является поддержка украинских военных на фронте в борьбе за возвращение контроля над своими территориями.

"Но первая часть помощи Украине в защите – это снабжение нашего оружия и оружия партнеров, чтобы поддержать усилия ваших отважных героев на фронте в возвращении ваших территорий. Наша позиция изначально заключалась в том, что мы не делаем возможности и не поощряем использование нашего оружия в России, за пределами украинской территории", – сказала она.

В то же время она отметила, что цель президента США Джо Байдена заключается в помощи Украине в защите себя и сдерживании предстоящей агрессии.

Напомним, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон дал понять, что его страна не против использования Украиной британского оружия для ударов по России. Он пообещал около $3,74 млрд ежегодной военной помощи Киеву – "на столько, сколько нужно".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях также министерша иностранных дел Латвии Байба Браже намекнула, что Украина имеет полное право наносить удары по территории России. Она подчеркнула, что некоторые западные партнеры Киева не против того, чтобы Силы обороны делали это с помощью западных вооружений.

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