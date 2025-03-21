Британия заказала для Украины более 5000 ракет в Ирландии: подробности

Оружейный завод в Северной Ирландии "Thales Air Defence", который принадлежит компании "Thales Group" изготовит для украинской армии противотанковые управляемые ракеты NLAW. Компания заключила с правительством Великобритании соглашение на два миллиарда долларов.

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Речь идет о производстве более 5 тысяч единиц такого вооружения. Об этом сообщило The Economist.

Соглашения было подписало еще 2 марта, через два дня после скандальной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Отмечается, что соглашение финансируется за счет британского кредита в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов для Украины на приобретение британского оружия. Подписанный контракт также будет способствовать быстрому развитию ирландской компании "Thales".

"5 марта его управляющий директор Найджел Маквин сообщил законодательному собранию Северной Ирландии, что этот приказ означает, что компания "продолжит быстро расти". В течение следующих двух лет штат из 850 человек увеличится до 1050, и Thales откроет третий завод в Северной Ирландии", — говорится в статье.

Также в материале сказано, что еще перед началом полномасштабного вторжения России в Украину работники компании Thales в Белфасте изготовляли ракеты NLAW, которые разработала шведская компания Saab, Великобритания передала их Украине.

"Легкое оружие для стрельбы с плеча вскоре стало символом неповиновения Украины: его изображали на футболках и флагах, а также воспевали в песнях", – напомнили в издании.

NLAW – сокращение от Next Generation Light Anti-tank Weapon – является совместной шведско-британской разработкой концерна SAAB и британского отделения группы компаний Thales (Thales Air Defence).

Этот комплекс считается чем-то средним между обычными ручными противотанковыми гранатометами и противотанковым ракетным комплексом, способным поражать бронированные цели на расстоянии нескольких километров.

По своей сути NLAW – переносной крупнокалиберный противотанковый гранатомет одноразового действия, имеющий режим поражения целей в верхнюю проекцию (крыша корпуса/башни). Это делает его эдаким "джавелином на минималках", потому что эффективная дальность стрельбы из NLAW не превышает 800 метров.

Вес всего комплекса составляет 12,5 кг, длина – 1016 мм. Калибр головной части ракеты с боеголовкой – 150 мм.

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