Британия заявила об отправке Украине партии САУ AS90: чем они особенны

Великобритания объявила о передаче Украине новой партии артиллерийских самоходных гаубиц AS90. Первые 10 единиц уже доставлены в нашу страну.

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Об этом 26 сентября сообщило Министерство обороны Великобритании. Как рассказали в ведомстве, всего Соединенное Королевство передаст ВСУ 16 единиц САУ AS90.

В Минобороны Великобритании заверили, что еще шесть гаубиц будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

В оборонном ведомстве страны считают, что артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении российских целей.

САУ AS90 – это самоходная артиллерийская установка, изготовленная в Великобритании. Она стреляет в 24,7 км стандартными боеприпасами и в 30 км специальными снарядами.

Гаубица AS90 обладает цифровой системой управления огнем, позволяющей быстро открывать огонь и оперативно менять позицию.

Современная броня САУ обеспечивает защиту экипажа от осколков и стрелкового оружия.

AS90 оборудована системой автоматической зарядки, значительно повышающей скорострельность, а также возможность использования различных видов боеприпасов, включая кассетные, бронебойные и другие.

Напомним, украинские артиллеристы проходят обучение на 155-мм самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании. Оно проходит в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит от Великобритании дополнительную финансовую помощь на сумму более 600 млн фунтов стерлингов (более 781 млн долл.). Речь идет не только о средствах поставки военной техники, но и о бюджетной поддержке, в частности для ремонтов энергообъектов и финансирования зарплат и пенсий. Также деньги пойдут на поддержку реформ, восстановление и реконструкцию разрушенного Россией.