Британская разведка об ударе Украины по 'Оленегорскому горняку': это значительный удар по ЧФ РФ

Повреждение десантного корабля ВМФ России "Оленегорский горняк" стало существенным ударом по Черноморскому флоту государства-террориста РФ. Оккупанты использовали это судно для перевозки грузов между Россией и оккупированным Крымом.

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Более того, повреждение судна подтверждает тот факт, что весь ЧФ РФ находится в зоне высокой угрозы. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

Десантный корабль "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения в районе базы Черноморского флота РФ "Новороссийск". Снимки, которые появились в сети, показали судно под углом 30-40 градусов. Это в свою очередь позволяет предположить, что были пробиты несколько водонепроницаемых отсеков и усилия экипажа по устранению повреждений оказались безрезультатными.

В британской разведке отметили, что корабль "Оленегорский горняк" был приписан к Северному флоту России, однако судно пополнило Черноморский флот после вторжения России в Украину. Стоит отметить, что именно этот десантный корабль занимался военными и гражданскими перевозками между Россией и оккупированным Крымом, когда Керченский мост был разрушен.

Британская разведка констатировала, что повреждение "Оленегорского горняка" стало существенным ударом по флоту российских оккупантов, которые передислоцировали большую часть своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы Севастополю.

Напомним, морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания.

Ранее сообщалось, что атака на крупный нефтяной танкер РФ "SIG", транспортировавший топливо для российских войск – дело рук Службы Безопасности и Военно-Морских сил Украины. Спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

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