Британская разведка: Россия будет и дальше использовать энергетику как оружие

Британская разведка считает, что Россия будет и дальше использовать энергию как оружие.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

"Во время войны с Украиной Россия пыталась использовать энергетику как оружие. Удары по украинской энергетической инфраструктуре повлекли за собой массовый дефицит электроэнергии по всей стране, тогда как во всем мире президент России Владимир Путин использовал энергетическую политику для подрыва международной энергетической безопасности", – говорится в нем.

Отмечается, что, уменьшая поставки газа, Путин пытался подорвать единство во всей Европе, которое объединилось из-за российской агрессии в Украине.

"Вероятно, что Россия продолжит использовать энергию как оружие для достижения глобальной экономической выгоды и политического влияния, что означает связь между энергией, безопасностью, политическими и военными целями", – подчеркнули в разведке.

Напомним, недавно оккупанты атаковали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего были ранены 9 энергетиков.

В общей сложности этой зимой оккупанты уже более 40 раз атаковали ТЭС компании.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявлял, что россияне изменили тактику обстрелов энергосистемы и теперь они активно обстреливают энергетические объекты в промышленных регионах, чтобы нанести ущерб экономике Украины.