Британский принц побывал на учениях украинских защитников, отрабатывавших штурм. Фото

9 июня принц Эдуард, герцог Эдинбургский, посетил украинских военных, проходящих обучение в рамках многонациональной учебной операции "ИНТЕРФЛЕКС". Обучение проводится в Великобритании с целью базовой общевойсковой подготовки личного состава ВС Украины.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. В частности, принц мог наблюдать как проходит обучение украинских военнослужащих под руководством инструкторов Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других стран участниц программы.

В рамках обучения военнослужащие Вооруженных Сил Украины получали практические навыки по оказанию медицинской помощи на поле боя и проведению штурма зданий.

Принц Эдуард, герцог Эдинбургский, провел встречу с бригадным генералом Джастином Стенхаусом, командующим 11-й Бригадой содействия силам безопасности Сухопутных войск ВС Великобритании. Также он встретился с инструкторами Вооруженных Сил Великобритании, участниками операции "Интерфлекс" и украинскими военными.

Во время визита, наблюдений за ходом обучения и взаимодействия с инструкторами и военными, герцог Эдинбургский смог получить лучшее понимание их опыта в навыках, необходимых для выживания и эффективности в боевых действиях на передовой в защите Украины от агрессии России.

Отметим, что операция "Интерфлекс" является учебной программой, направленной на подготовку новобранцев Вооруженных Сил Украины, имеющих небольшой военный опыт или без предыдущего военного опыта. В 2023 году в рамках многонациональной учебной операции планируется подготовка около 20 тысяч украинских военнослужащих и военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Этот процесс будет осуществляться на объектах учебно-материальной базы Министерства обороны Великобритании. Участвуют лучшие инструкторы и инструкторки из Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Австралийского Союза, Королевства Дании, Канады, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Новой Зеландии, Королевства Норвегии, Финляндии. Каждый учебный курс длится пять недель и проводится под общим руководством 11-й Бригады содействия силам безопасности Сухопутных войск ВС Великобритании.

Напомним, что украинские воины закончили обучение на САУ AS90 и танках Challenger 2. Украинские бойцы овладевали британскими САУ и танками в разных погодных условиях. Они разгонялись на них по полям с ландшафтом, приближенными к боевым реалиям, а также вели учебные обстрелы.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начались военно-морские учения, в которых принимают участие 50 кораблей НАТО. В ходе учений будет отработано взаимодействие сухопутных, воздушных и военно-морских сил 20 стран.

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