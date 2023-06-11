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Британский принц побывал на учениях украинских защитников, отрабатывавших штурм. Фото

Иванна Шепель
War
2 минуты
3,4 т.
Британский принц побывал на учениях украинских защитников, отрабатывавших штурм. Фото

9 июня принц Эдуард, герцог Эдинбургский, посетил украинских военных, проходящих обучение в рамках многонациональной учебной операции "ИНТЕРФЛЕКС". Обучение проводится в Великобритании с целью базовой общевойсковой подготовки личного состава ВС Украины.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. В частности, принц мог наблюдать как проходит обучение украинских военнослужащих под руководством инструкторов Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других стран участниц программы.

В рамках обучения военнослужащие Вооруженных Сил Украины получали практические навыки по оказанию медицинской помощи на поле боя и проведению штурма зданий.

Принц Эдуард, герцог Эдинбургский, провел встречу с бригадным генералом Джастином Стенхаусом, командующим 11-й Бригадой содействия силам безопасности Сухопутных войск ВС Великобритании. Также он встретился с инструкторами Вооруженных Сил Великобритании, участниками операции "Интерфлекс" и украинскими военными.

Во время визита, наблюдений за ходом обучения и взаимодействия с инструкторами и военными, герцог Эдинбургский смог получить лучшее понимание их опыта в навыках, необходимых для выживания и эффективности в боевых действиях на передовой в защите Украины от агрессии России.

Отметим, что операция "Интерфлекс" является учебной программой, направленной на подготовку новобранцев Вооруженных Сил Украины, имеющих небольшой военный опыт или без предыдущего военного опыта. В 2023 году в рамках многонациональной учебной операции планируется подготовка около 20 тысяч украинских военнослужащих и военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Этот процесс будет осуществляться на объектах учебно-материальной базы Министерства обороны Великобритании. Участвуют лучшие инструкторы и инструкторки из Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Австралийского Союза, Королевства Дании, Канады, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Новой Зеландии, Королевства Норвегии, Финляндии. Каждый учебный курс длится пять недель и проводится под общим руководством 11-й Бригады содействия силам безопасности Сухопутных войск ВС Великобритании.

Британский принц побывал на учениях украинских защитников, отрабатывавших штурм. Фото
Британский принц побывал на учениях украинских защитников, отрабатывавших штурм. Фото
Британский принц побывал на учениях украинских защитников, отрабатывавших штурм. Фото
Британский принц побывал на учениях украинских защитников, отрабатывавших штурм. Фото

Напомним, что украинские воины закончили обучение на САУ AS90 и танках Challenger 2. Украинские бойцы овладевали британскими САУ и танками в разных погодных условиях. Они разгонялись на них по полям с ландшафтом, приближенными к боевым реалиям, а также вели учебные обстрелы.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начались военно-морские учения, в которых принимают участие 50 кораблей НАТО. В ходе учений будет отработано взаимодействие сухопутных, воздушных и военно-морских сил 20 стран.

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