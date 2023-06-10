Украинские воины закончили обучение на САУ AS90 и танках Challenger 2: мощное видео

В Великобритании завершилось обучение украинских военнослужащих на нескольких видах военной техники этой страны. В частности, бойцы овладели самоходными артиллерийскими установками AS90 и танками Challenger 2.

Видео дня

Кадры тренировок наших защитников иностранные инструкторы сняли на видео. Его 10 июня опубликовало в Twitter британское Министерство обороны (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Встречайте грозную AS90 и мощный танк Challenger 2. Украинские танкисты завершили обучение в Великобритании", – говорится в посте.

Там добавили, что наши военные к этому времени уже вернулись домой, чтобы продолжить борьбу с незаконным вторжением России.

Из видео видно, что украинские бойцы овладевали британскими САУ и танками в разных погодных условиях. Они разгонялись на них по полям с ландшафтом, приближенными к боевым реалиям, а также вели учебные обстрелы.

Эти мощные кадры с тренировок британское Минобороны сопроводило хештегом о поддержке Украины – #StandWithUkraine.

Как сообщал OBOZREVATEL, САУ AS-90 – сравнительно устаревшие, но эффективные артиллерийские установки, которые Украина получила от Британии. В мае Лондон подтвердил передачу всех 28 обещанных танков Challenger 2, которые ВСУ уже используют на поле боя.

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