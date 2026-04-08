'Бронетехника врага – со знаком минус': украинские военные показали 'охоту' на противника. Видео

Подразделения беспилотных систем Третьей штурмовой бригады нанесли удары по технике и позициям оккупантов. Бойцам удалось уничтожить бронетехнику, артиллерию и укрытия противника.

О результатах работы рассказали в Telegram-канале 3-й ОШБр. Там же защитники обнародовали кадры удачных ударов.

По информации подразделения, дроны поразили российский танк, боевую машину пехоты, грузовые автомобили и легковые машины, которую заметили в полосе ответственности.

Также беспилотники уничтожили пушки противника и поразили оккупантов, которые находились в укрытиях.

Напомним, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1030 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 306 тыс. 500 человек.

Также OBOZ.UA сообщал, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нейтрализовали последний железнодорожный паром российских оккупантов в Керчи. Удар по объекту был нанесен в ночь на 6 апреля

