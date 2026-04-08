Силы обороны сократили численность армии России еще на 1030 захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1030 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 306 тыс. 500 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 8 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали пять танков (11 846), четыре боевые бронированные машины (24 368), 63 артиллерийские системы (39 625), одну РСЗО (1 723), одно средство ПВО (1 341), 1 960 БпЛА оперативно-тактического уровня (225 301).

Также уничтожены 241 единица автомобильной техники и автоцистерн (88 103) и две единицы спецтехники (4 117).

За сутки Россия потеряла 2 277 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 517 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Россия признала гибель 16 камерунских солдат в Украине. Об этом говорится в меморандуме, адресованном российскому посольству в Камеруне.

Министерство иностранных дел РФ указало, что погибшие служили "в зоне специальной военной операции". Также в документе утверждается, что российская сторона "приняла необходимые меры" для связи с семьями ликвидированных наемников.

