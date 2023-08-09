Бросают на штурмы: командование РФ использует мобилизованных и узников как пушечное мясо – ЦНС

Российское военное командование продолжает забрасывать мобилизованных и узников на передовую в качестве "пушечного мяса" для штурма позиций Сил обороны. В то же время, своих кадровых военных они берегут.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Согласно информации, предоставленной представителями подполья, такие методы захватчики применяют почти вдоль всей линии фронта.

Военная администрация Вооруженных сил Российской Федерации привлекает мобилизованных и российских узников для проведения массированных наступлений на украинские позиции. В то же время, военный личный состав врага не всегда имеет надлежащее комплектование и подготовку для проведения подобных операций, то есть фактически их используют в качестве "пушечного мяса". Такую тактику применяют до тех пор, пока руководство не видит положительных результатов от таких штурмов, после чего к военным действиям уже привлекают опытных военных.

Военное командование противника не уделяет большого внимания значительным потерям, поскольку на осень предусмотрена новая волна мобилизации в Российской Федерации.

В Центре национального сопротивления подчеркивают, что единственный возможный путь для оккупантов выжить – это безопасно сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

Напомним, что оккупанты хотят превратить временно оккупированные украинские территории в свалку для своего же мусора. Там планируется складирование отходов с территории РФ.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают совершать преступления на временно оккупированных территориях Украины. Они создали "школы молодого избирателя" в захваченных районах Херсона. Такие заведения преследуют цель подготовить старшеклассников к "выборам президента РФ".