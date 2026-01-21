В рядах путинской армии царит хаос: из-за постоянных ударов украинской артиллерии и БПЛА российские штурмовые группы дезориентированы. Нарушенная координация между российскими подразделениями приводит к "дружественному" огню и потерям личного состава.

Об этом рассказали бойцы 16-го армейского корпуса ВСУ. По данным военных, такая обстановка свидетельствует о проблемах в управлении войсками противника.

Командование 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии 6 армии страны-агрессора в районе Синельниково (Харьковская область) не смогло организовать четкое взаимодействие между подразделениями и определить границы ответственности. Один из случаев "дружественного" огня произошел во время одновременного движения бойцов 1-го и 3-го батальонов на одну позицию. В результате этого двое оккупантов получили ранения.

Украинская артиллерия и БПЛА постоянно атакуют 1-й мотострелковый батальон противника. Из-за этого россияне теряют ориентацию на местности, путают маршруты, оставляют раненых и открывают огонь по собственным дронам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, на Покровском направлении увеличилось количество рапортов от российских офицеров на перевод в тыловые части. Командование пытается удержать их угрозами о денежных взысканиях и потере должности.

Также напомним, в подразделениях речных катеров ВС РФ в Херсонской области фиксируютмассовые технические отказы. Российская контрразведка подозревает, что военные намеренно выводят технику из строя, чтобы избежать боевых выходов.

