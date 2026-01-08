Командование РФ подозревает своих солдат в умышленной порче катеров на Херсонщине – 'Атеш'

В подразделениях речных катеров ВС РФ в Херсонской области фиксируют массовые технические отказы. Российская контрразведка подозревает, что военные намеренно выводят технику из строя, чтобы избежать боевых выходов.

Об этом в собственном Telegram-канале сообщают агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". По их данным, техника отказывает в самые критические моменты.

Командование Вооруженных сил страны-агрессора России расследует возможную умышленную порчу катеров в Херсонской области. По данным агентов "Атеш", критическая ситуация сложилась в 92-й бригаде речных катеров, которая входит в состав восстановленной Днепровской речной флотилии и подчиняется Черноморскому флоту РФ.

По информации движения, неисправности возникают именно в моменты, когда катера должны выходить в акваторию Днепра. Командование уже не считает это следствием обычного износа и подозревает целенаправленный саботаж. Российская контрразведка считает, что экипажи сознательно выводят свои плавсредства из строя, чтобы не стать очередными целями для украинских военных.

"Днепровская флотилия постепенно становится флотилией неподвижных объектов. И это только начало нашей совместной "технической поддержки"", – подчеркивают в "Атеш"

Ранее OBOZ.UA сообщал, агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" рассказали, что на Покровском направлении увеличилось количество рапортов от российских офицеров на перевод в тыловые части. Командование пытается удержать их угрозами о денежных взысканиях и потере должности.

Напомним, на временно оккупированной части Херсонщины зафиксированы новые методы "мотивации", которые применяют российские командиры к личному составу. Чтобы заставить оккупантов идти на штурм, их отправляют в "ямы", где удерживают в грязи, не давая спать.

