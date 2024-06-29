"Брутальное нарушение прав людей": Бринк отреагировала на российский удар по многоэтажке в Днепре

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар российских оккупантов по многоэтажке в Днепре 28 июня. Дипломат назвала террористический российский обстрел грубым нарушением фундаментальных прав человека.

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Об этом Бринк написала на своем аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter), опубликовав фото разрушенного войсками РФ дома. Как известно, в результате атаки погиб человек, еще 12 получили ранения.

Посол напомнила, что 28 июня в Украине отмечается День Конституции. В то же время российская армия нарушает права украинского народа на мир, жизнь и свободу.

"Сегодня днем, когда украинцы праздновали День Конституции, Россия атаковала жилой дом в Днепре, грубо нарушая фундаментальные права всех людей – на жизнь, мир и свободу. Наши мысли со всеми украинцами Днепра", – говорится в сообщении Бринк.

Напомним, что 28 июня около 18:30 Днепр подвергся циничной российской ракетной атаке. Войска России попали в девятиэтажку – в доме разрушены четыре верхних этажа, пятый – поврежден; есть по меньшей мере один погибший и 12 раненых (по состоянию на 20:40).

Среди пострадавших есть 7-месячный младенец.

Отметим, что в этот же день российские оккупационные войска нанесли удар по Циркунам в Харьковской области. В результате есть раненные и поврежденыя гражданской инфраструктуры. Кроме того, оккупанты обстреляли село Львово в Херсонской области – в результате атаки агрессора погибла женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Воздушных силах отметили, что ВС РФ наращивают использование разведывательных дронов. Их количество в воздушном пространстве Украины в последнее время значительно выросло – и не только вблизи линии фронта.

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