"Брянск нам не нужен": в ГПСУ отреагировали на подрыв россиянами дороги на стыке границ Украины, Беларуси и РФ

В Государственной пограничной службе Украины официально отреагировали на подрыв 30 мая российскими оккупантами участки автомобильного пути вблизи монумента "Три сестры", где пересекаются границы Украины, Беларуси и Российской Федерации. Украинские пограничники назвали действия захватчиков бестолковыми и высмеяли их аргументы относительно якобы желания защитить Брянск от наступления украинских войск.

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Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Общественному". Он напомнил, что Украина никогда не была агрессором, так что российским захватчикам не стоит судить всех по себе.

Демченко рассказал, что россияне взорвали участок автодороги вблизи монумента "Три сестры" на стыке границ Украины, Беларуси и РФ. Событие произошло недалеко от села Сеньковка Черниговской области в обеденное время 30 мая. Именно в это время украинские пограничники зафиксировали звук взрыва.

Далее охранники украинской границы установили, что россияне взорвали участок дороги Чернигов-Брянск.

Этот поступок вызвал у украинских пограничников некоторое недоумение.

"Можно только говорить о несуразности их действий. Мы все помним о "Киеве за три дня", а теперь они начинают опасаться, что Украина пойдет в наступление на их областной центр. Однако Украина не агрессор. Мы неоднократно отмечали, что Украина только обороняется. Брянск нам не нужен", – подчеркнул Демченко.

Напомним, накануне вечером российские пропагандисты опубликовали видео видео подрыва дороги на стыке границ Украины, Белоруссии и РФ у монумента "Три сестры". Речь идет об автодорогах в направлении Черниговской области. Российские оккупанты эти действия объяснили желанием защитить Брянск и Брянскую область от "украинских ДРГ" и танков ВСУ, наступления которых на российскую территорию, похоже, очень боятся захватчики.