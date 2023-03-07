Буданов лично участвовал в штурме села Русская Лозовая Харьковской области: бойцы спецподразделения Kraken рассказали подробности спецоперации. Видео

В освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области в конце апреля 2022 года участвовал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Руководитель ГУР МОУ ходил на штурм оккупантов лично, вместе с бойцами спецподразделения "Kraken".

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Об этом украинским СМИ рассказал командир спецподразделения с позывным "Вито". Освобождение Русской Лозовой, говорят в "Kraken", позволило отвести угрозу от Харькова.

Деоккупация Русской Лозовой стало первой масштабной операцией после того, как спецподразделение, сформированное из ветеранов "Азова", патриотов и футбольных фанатов, взяло себе название "Kraken".

"На эту задачу приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм. Сейчас об этом можно говорить", – рассказал командир спецподразделения "Вито".

Операция начиналась с поселка Лесное, населенного пункта, расположенного на возвышенности, тогда – в "серой зоне".

"С первого раза зайти не удалось. Россияне успели перекрыть дорогу "пеемками" (противопехотные мины – УП), связанными веревками. Плюс они отработали артиллерией. У нас были двухсотые и раненые. Пришлось свернуть операцию и доработать ее", – вспоминает харьковчанин Сергей Величко "Чили".

Ко второй попытке украинские воины подготовились более основательно: группа разведчиков захватила в селе местного коллаборанта, от него защитники узнали больше о том, какие силы россияне сконцентрировали в населенном пункте.

"У нас было где-то 200-220 человек. Выдвинулись в пешем порядке через лес. Пока мы совершали отвлекающий маневр, командир батальона Скиф зашел с пехотой через правый фланг, занял определенные сектора, после чего начали зачистку", – рассказал "Вито".

Своими воспоминаниями поделился и "Скиф".

"Заходили через лесной массив ночью на ноге, пешком. Несли стрелковое оружие, гранатометы и пару ПТУРов. Шли по кладбищу, зачищали улицы, двигались в центр, где была церковь. Впоследствии я выбрал ее в качестве нашего опорного пункта. По словам агентуры, это было единственное здание с добротным подвалом, где можно было спрятаться", – отметил он.

Небольшая группа бойцов "Скифа" закрепилась в церкви. Там воины встретили выдвинувшуюся со стороны Питомника бронетехнику РФ. Бой держали под ударами российской авиации и танка.

Закрепиться в церкви пришлось на трое суток, при этом провизии у бойцов было всего на 24 часа. Спасли местные, делившиеся с воинами продовольствием.

"Команда была удерживать поселок до подхода нашей бронегруппы и тяжелого вооружения. Хлопцысначала наладили пеший маршрут через лесной массив, откуда на ноге приносили БК. А потом на бронированном КАМАЗе прорывались с боеприпасами, провизией и забирали пленных", – говорит "Скиф".

Зачистить Русскую Лозовую удалось после прорыва основных сил по трассе. Впрочем, уже на рассвете на следующий день враг попытался вернуть позиции, однако безуспешно.

"Начали штурмовать наш опорный пункт на трассе. Мы с ребятами отправились из центра поселка на подкрепление. Очень помогла наша артиллерия. Несколько их "коробок" (БТР – УП) "размотали" сразу, на подъезде. Пехота начала отступать. Наверное, у них работал "Орлан", они увидели наше расположение и начали крыть минометным огнем. Тогда я и получил ранение", – прикидывает "Скиф".

А "Вито" добавляет: добраться до побратимов из группы "Скифа" ребятам удалось благодаря смелости одного из воинов.

"Там лежал минный шлагбаум, который СП растянуло вражеское. Там было 35 мин. И один из наших бойцов решился, пошел и вручную снял все 35 мин. Хотя все понимали, что это может быть последнее... Он раскрыл дорогу и рано мы зашли уже, по той дороге заходили к "Скифу", - говорит он.

После освобождения Русской Лозовой штурмовики пошли дальше и освободили поселок Питомник, расположенный в трех километрах. Там стояла 200-я Печенежская бригада из Мурманской области РФ и обстреливала Харьков из САУ 2С3, пушек, "Градов" БМ-21.

Освобождение Питомника, а до того Русской Лозовой, позволило отвести опасность от Харькова. В боях там по разным оценкам россияне потеряли до 75% личного состава.

Напомним, ранее Буданов заявил, что 90% всех военнопленных россияне захватили в первые дни вторжения. При этом до 40% пленных, которых удерживает Россия сейчас – это гражданские украинцы.

Также сообщалось, что, по оценкам главы военной разведки, следующие три месяца войны определят ход событий на фронте в Украине. Если России не удастся достичь своих целей этой весной, через три месяца у нее закончатся ресурсы для ведения агрессивной войны.