Буданов может сделать позицию Украины приемлемо-корректной для США, – Постернак

Перед руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым во время переговоров в Майами по гарантиям безопасности для Украины поставлена важная задача – ослабить давление американцев. Он может сделать позицию Украины приемлемо-корректной для стороны США. Об этом заявил политолог Олег Постернак в эфире "Фабрики новостей".

По словам Постернака, Буданов положительно воспринимается американской стороной и имеет длительные рабочие контакты с Соединенными Штатами, в частности по линии спецслужб, с бывшим директором Национальной разведки США Джоном Рэтклиффом и представителями команды вице-президента США Джей Ди Вэнса.

"В лице главы ОП Президент получил крутого советника по вопросам национальной безопасности, который очень нужен сейчас для выверенного, четкого, ясного и ответственного офицерского сопровождения урегулирования. Буданов может несколько деидеологизировать позицию Украины и сделать ее приемлемо корректной для американского миропонимания", – сказал политолог.

В то же время Постернак призвал взвешенно относиться к результатам переговоров. Он отметил, что переговорный процесс происходит на фоне угроз новых массированных ракетно-дронных ударов со стороны РФ, в частности по энергетической инфраструктуре, включая подстанции и объекты атомной генерации.

"Возможно, результат переговоров в Майами с участием Буданова тоже может напрямую зависеть и корректироваться будущими действиями России, направленными на эскалацию или, наоборот, на деэскалацию", - отметил Постернак.

Напомним, Кирилл Буданов прибыл в США на переговоры с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения.

Как сообщалось, данные последнего исследования Киевского международного института социологии (КМИС) показали, что Кирилл Буданов – среди тройки лидеров по уровню доверия украинцев. Согласно опросу, Валерию Залужному доверяют 72% респондентов, Кириллу Буданову — 70%, а Владимиру Зеленскому — 62%. Эти данные свидетельствуют, что разрыв между руководителем ОП и бывшим главкомом ВСУ сократился.