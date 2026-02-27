Буданов: единственным реальным фактором, сдерживающим Россию, является украинская армия

Бывший начальник ГУР и нынешний руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что ключевым и фактически единственным сдерживающим фактором для России в ее войне против Украины является украинская армия.

В большом интервью ливанскому изданию Almodon, которое появилось накануне очередной годовщины полномасштабного вторжения, Буданов подчеркнул, что российские войска не смогли полностью оккупировать Украину за более чем 12 лет войны – и это является доказательством боевой и стратегической прочности ВСУ.

Он отметил, что именно оборонительные возможности и боеспособность украинской армии остаются "реальным и эффективным сдерживающим фактором" против российской агрессии.

Буданов также обратил внимание на то, что российские имперские амбиции остаются неизменными, и считает, что только сильная украинская армия вместе с международной поддержкой может помешать дальнейшей эскалации и более глубокой оккупации.