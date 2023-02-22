Буданов назвал главные победы и поражения Украины за время войны и рассказал, когда будут решающие бои

С середины и до конца весны на фронтах в Украине будут продолжаться ожесточенные бои, они во многом определят результаты войны России против Украины. В то же время, украинский народ уже значительно ближе к освобождению всей территории Украины, если проводить аналогии с футбольным матчем - сейчас длится 70-я минута, счет пока равный.

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Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes. Он также назвал ключевые поражения и самые определяющие победы, одержанные Украиной за год полномасштабной войны.

В разговоре с журналистом Буданов подчеркнул, что никогда не был и не является "прогнозистом", делающим какие-то "прогнозы". Все свои заявления, отметил глава украинской разведки, он делает на основе выводов, сделанных из полученных разведданных.

Так, Буданов убежден, что в ближайшие месяцы будет определен исход войны России против Украины.

"Ничего не изменилось. С середины и до конца весны будут решающие бои... Это переломный момент", - заявил глава ГУР МОУ.

Когда же журналист попросил его оценить год войны по аналогии с футбольным матчем, Буданов ответил: "Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение".

Также глава украинской разведки назвал три причины, по которым Украина смогла выстоять перед агрессией значительно большего и мощного противника.

"С нами Бог – это первая причина. Вторая – мы защищаем свою землю, это помогает. На своем поле играть легче. Третья причина – вместе с нами борется весь цивилизованный мир, мы не сами", - подчеркнул Буданов.

По его оценкам, самые большие поражения Украина потерпела на первом этапе полномасштабной войны и задолго до 2022 года. Победы же украинского войска почувствовали на себе жители Киевской области, а также Харьковщины и части Херсонщины.

"Первое крупнейшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третье, это будет общий ответ – это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены. Победы – это отбрасывание врага с Киевского направления, это действия на Харьковском направлении и возвращение контроля над городом Херсон", - поделился своим мнением Буданов, подчеркнув, что речь идет о субъективной оценке.

Он также рассказал, что после выхода на границы 1991 украинская армия вряд ли пойдет дальше. Вместо этого перед Украиной будет стоять задача создать зону безопасности для нашего государства.

"Этот вопрос (пойдет ли Украина дальше, когда выйдет на международно признанные границы с РФ. - Ред.) исключительно к верховному главнокомандующему, не ко мне. В моем видении мы должны создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы. Как этого достичь, есть много вариантов. 100 км зона исправлена, но и 40 км будет более-менее нормально. Чтобы вы правильно поняли мою логику. Идти ли нам дальше – вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы – необходимость. Есть много вариантов, как добиться этой цели", - отметил Буданов.

Зона безопасности, согласно видению главы украинской разведки, должна представлять собой демилитаризованную зону, где не будут расположены никакие вооружения. За ней должен производиться "нормальный контроль". Это позволит Украине получить время на реагирование при возникновении опасности со стороны РФ.

В то же время, восстановление украинским войском территориальной целостности Украины вовсе не обязательно будет означать окончание войны. Вероятно, Украину ждет судьба Израиля, который десятилетиями вынужден жить в состоянии войны.

"Это (выход на границы 1991 года. - Ред.) может означать окончание, может означать не окончание. Можно перевести войну в совершенно другой формат, можно перейти к постоянной оборонной операции. Хороший пример – Израиль, живущий постоянно в состоянии войны, проводит оборонную операцию по своим границам. Вероятнее всего, это приведет нас к решению внутренних проблем на оккупированных территориях, которые были ранее оккупированы, это огромный блок вопросов... У нас условие одно – выйти на админграницы 1991 года, все остальное будем решать потом", – заявил глава разведки.

Он отказался называть "дату" окончания войны.

"Я могу вам ответить только как она закончится. Закончится первой фазой для нас – выход на админграницу. Но поскольку мы проговорили с вами, что сейчас 1:1 и 70-я минута матча, сделайте хронометрическую параллель", - подчеркнул Буданов.

Учитывая, что футбольный матч состоит из двух равных таймов по 45 минут с 15-минутным перерывом между ними, глава разведки, похоже, придерживается мнения, что большая часть полномасштабной войны с Россией для украинцев уже позади.

Напомним, ранее Буданов заявил, что большое наступление России уже продолжается. Они ведут наступательные действия по нескольким направлениям, однако результативность этих действий явно разочаровывает правящую верхушку РФ.

Глава ГУР МО уточнил, что главная задача оккупантов состоит в том, чтобы до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако реальные возможности россиян ограничены. Так что выполнить приказ российского президента Владимира Путина им вряд ли удастся.