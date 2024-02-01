Буданов рассказал, сколько российских военных находится на оккупированных территориях Украины

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что на оккупированных украинских территориях, по его оценке, находится более полумиллиона военных РФ. В то же время он не видит большого потенциала для продвижения противника на линии фронта в краткосрочной перспективе.

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При этом Буданов допустил, что атаки на инфраструктуру России могут усилиться. Соответствующие заявления начальник ГУР озвучил в интервью CNN.

Как говорится в материале, "отказавшись признать причастность Украины" к атакам дронов на РФ, Буданов заявил, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры РФ", – сказал он.

Теперь граждане РФ, по словам руководителя ГУР, наконец-то "видят реальную картину [войны]".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов и так далее. Это все на пользу", – сказал Буданов.

Как пишет CNN, глава украинской военной разведки "был тверд в своей уверенности в полной победе Украины над Россией, несмотря на обеспокоенность общественности усталостью украинских войск, преимуществом России во внутреннем военном производстве и отсутствием движения на передовой".

В частности, Буданов спрогнозировал, что следующие шесть месяцев будут "интересными", поскольку в этот период закончится нынешнее наступление РФ на линии фронта.

По его мнению, война закончится только одним способом.

"Восстановление справедливости – вот чем это закончится. Возвращением утраченного", – сказал начальник ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом интервью Буданов также рассказал, что американские штурмовики А-10 Thunderbolt или подобные им могут помочь нанести военное поражение РФ. Также, по его словам, ВСУ необходимы артиллерийские системы.

При этом в Воздушных силах ВСУ говорят, что Украина не посылала официальный запрос на А-10, поскольку в приоритете – освоение F-16 и А-10 значительно дороже в обслуживании.

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