Штурмовики А-10 – это то, что действительно может помочь нанести военное поражение России, – Буданов

Украинской армии сейчас нужны самолеты. В первую очередь это американские штурмовики А-10 Thunderbolt или подобные им.

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Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Комментируя этот вопрос для CNN, глава ГУР отметил, что А-10 для ВСУ могут быть более эффективными, чем F-16.

Потребности ВСУ

А-10 – это то, что действительно может помочь нанести военное поражение России. Нам действительно нужна эта помощь", – сказал Буданов.

По его словам, также ВСУ требуются артиллерийские системы. Украине необходимо "резкое увеличение количества пушек" независимо от их возраста и типа.

Отдельно Буданов сказал о боеприпасе, причем нужно "не столько качество, сколько количество". А по БПЛА, по словам главы ГУР, "мы более-менее равны" с РФ.

Поэтому на первом месте самолеты.

Что это за самолет A-10

A-10 Thunderbolt II американские военные называют Warthog (что означает "бородавочник"). Это одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутным войсам, для поражения танков, бронемашин, других наземных целей.

Длина самолета – 16,26 м; размах крыла 17,53м. Масса с боекомплектом 10515 кг. Самолет вооружен 30-мм семиствольным орудием, имеет сразу 11 узлов подвески другого вооружения: 8 под крылом, 3 под фюзеляжем. Может нести одновременно две ракеты "воздух-воздух", шесть ракет "воздух-поверхность", четыре блока неуправляемых ракет типа Hydra 70 или шесть блоков с ракетами Zuni. Отдельно штурмовик может нести все виды бомб.

Самолет принят на вооружение в 1976 году и по сей день является единственным самолетом ВВС США, предназначенным и используемым исключительно для решения задачи непосредственной авиационной поддержки.

A-10 никогда не поставлялся на экспорт, хотя в разное время его интересовали Австралия, Великобритания, Бельгия, ФРГ, Южная Корея и Япония.

Один полетный час A-10 Thunderbolt стоит 17 564 доллара.

Как сообщал OBOZ.UA:

командующий Сухопутными войсками Украины, генерал-полковник Александр Сырский тоже хочет получить от США штурмовики А10. Также он считает, что важную роль могут сыграть ударные вертолеты.

Однако в Воздушных силах ВСУ отметили, что Украина не посылала официальный запрос на предоставление нам самолетов А-10, поскольку вопросом №1 остается освоение F-16. По словам спикера ПС, полковника Юрия Игната, А-10 значительно дороже в обслуживании по F-16.

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