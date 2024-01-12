Украине нужны штурмовые самолеты для поддержки пехоты, такие как американский А-10, – Сырский

Командующий Сухопутными войсками Украины хочет получить от США штурмовики А10. Важную роль также могут сыграть ударные вертолеты.

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Об этом заявил генерал-полковник Александр Сырский в эксклюзивном интервью Reuters. По его словам, ВСУ нужны американские штурмовики А-10 Thunderbolt для поддержки пехоты и самолеты, которые могут стрелять крылатыми ракетами большой дальности.

"Я бы говорил об А-10 как варианте, если их нам дадут... это не новая машина, но надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах и имеющая широкий спектр вооружений для уничтожения наземных целей, чтобы помочь пехоте", – сказал военный.

Сырский заявил, что А-10 окажет решающую поддержку наземным силам, когда они будут пытаться перехватить инициативу против хорошо обеспеченного противника.

"Это для уничтожения наземных целей: танков, артиллерии... всего, что противостоит пехоте", – подчеркнул он.

Сырский добавил, что важную роль также могут сыграть ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk.

Несмотря на патовую ситуацию на линии фронта протяженностью около 1000 км (620 миль), Сырский, руководивший обороной Киева в начале 2022 года и молниеносным контрнаступлением Украины в Харьковской области позже того же года, сказал, что предстоящие прорывы все еще возможны.

Отвечая на вопрос, возможен ли перелом в войне в пользу Украины, он сказал: "Я думаю, что шансы есть всегда. Их нужно только найти и использовать".

Он добавил, что для России было "невозможно" построить надежную оборону повсюду, и что всегда были слабые места из-за ландшафта и других факторов.

Справка

A-10 Thunderbolt II – американский бронированный одноместный штурмовик, предназначенный для уничтожения танков, бронеавтомобилей и других наземных целей. Оснащен 30-миллиметровой семиствольной авиационной пушкой системы Гатлинга GAU-8 Avenger.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина ведет переговоры о получении не только американских F-16, но и еще трех типов боевых самолетов. Это шведский многоцелевой истребитель Gripen, французский Rafale и Typhoon, разработанный международной компанией с участием Великобритании, Германии, Испании и Италии.

Также сообщалось, что замглавы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина договаривается со шведскими партнерами о передаче нашей армии военных самолетов Gripen для получения преимущества над противником в воздухе.

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